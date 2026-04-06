Синоптик рассказал, когда москвичей ожидает самый холодный день на неделе

Синоптик рассказал, когда москвичей ожидает самый холодный день на неделе Синоптик Шувалов: самый холодный день придет в Москву 9 апреля

В Москве в четверг, 9 апреля, установится самая холодная погода на неделе, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, температура снизится до 2–4 градусов.

Самый холодный день у нас — четверг, температура не выше 2–4 градусов тепла в дневные часы, ночью ожидается около нуля, и заряды мокрого снега — на целый день. В пятницу к концу дня вероятность мокрого снега идет к нулю, затем идет рост давления, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что снег может выпасть, однако из-за прогретой земли он быстро растает. Он подчеркнул, что к выходным температура опять поднимется до 12 градусов тепла.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в столичном регионе под утро 6 апреля были зафиксированы заморозки, температура местами опустилась до -1,6 градуса. Похолодание связано с ясной погодой и может повториться в ближайшие дни.