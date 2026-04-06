Эта сырная полента — итальянская магия, превращающая простую кашу в изысканную запеканку. Готовлю постоянно

Казалось бы, обычная кукурузная каша. Но стоит добавить сыр, зелень и правильно собрать — и перед вами возникает настоящее итальянское чудо. Полента преображается в элегантную запеканку, где каждый слой играет свою вкусовую партию.

Что понадобится

Кукурузная крупа (полента) — 300 г, вода — 1,5 л, соль — 1,5 ч. л., сыр твердый (например, пармезан) — 200 г, сливочное масло — 50 г, свежая зелень (петрушка, тимьян) — пучок, черный молотый перец — по вкусу, растительное масло — для смазывания.

Как готовлю

В большой кастрюле довожу до кипения подсоленную воду. Постоянно помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпаю кукурузную крупу, чтобы не образовывались комки. Уменьшаю огонь и варю, интенсивно помешивая деревянной ложкой, около 30–40 минут, пока масса не загустеет.

Готовую поленту переливаю в форму диаметром 18 см, предварительно сполоснутую холодной водой, разравниваю и оставляю полностью остыть. Остывшую и затвердевшую поленту аккуратно извлекаю из формы.

С помощью прочной нити или тонкого ножа нарезаю ее горизонтально на ровные пласты толщиной примерно 1–1,5 см. Для начинки натираю сыр на крупной терке, мелко рублю промытую и обсушенную зелень, смешиваю их и приправляю черным перцем.

На противень, застеленный пергаментом и слегка смазанный маслом, выкладываю первый пласт поленты. Равномерно распределяю часть сырно-зеленой смеси. Накрываю следующим пластом поленты и повторяю слои. Верхним должен быть слой поленты.

Разогреваю духовку до 200 °C. Верхний слой посыпаю оставшимся сыром и натертым на мелкой терке холодным сливочным маслом. Запекаю около 25 минут до образования аппетитной золотистой корочки. Подаю блюдо горячим, дополнив свежим салатом с легкой заправкой из оливкового масла и лимонного сока.

