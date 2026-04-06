Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 20:00

Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху

Протоирей Димитрий: день рождения в Пасху отмечать нежелательно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Если день рождения человека пришелся на Пасху, то отмечать его нежелательно, лучше отложить празднование на следующий день, сообщил NEWS.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Димитрий Моисеев (отец Димитрий). По его словам, иначе одна радость перекроет другую.

День рождения вполне можно отметить где-то на Светлой седмице. То есть не в сам день Пасхи, но в ближайший день после. Просто чтоб одна радость не перекрывала другую радость, — сообщил отец Димитрий.

Свадьбу также непосредственно на Пасху не отмечают, добавил священнослужитель. По церковной традиции бракосочетания начинаются через неделю после Пасхи. Так называемая Красная горка — это следующее воскресенье после Пасхи.

Ранее сообщалось, что сон о светлом празднике Пасхи — это многозначный символ, который в большинстве сонников трактуется как предвестник позитивных перемен, обновления и душевного равновесия. Увидеть во сне празднование Пасхи — знак скорого наступления светлой полосы в жизни.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.