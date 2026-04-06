Священник рассказал, можно ли отмечать день рождения в Пасху Протоирей Димитрий: день рождения в Пасху отмечать нежелательно

Если день рождения человека пришелся на Пасху, то отмечать его нежелательно, лучше отложить празднование на следующий день, сообщил NEWS.ru протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Димитрий Моисеев (отец Димитрий). По его словам, иначе одна радость перекроет другую.

День рождения вполне можно отметить где-то на Светлой седмице. То есть не в сам день Пасхи, но в ближайший день после. Просто чтоб одна радость не перекрывала другую радость, — сообщил отец Димитрий.

Свадьбу также непосредственно на Пасху не отмечают, добавил священнослужитель. По церковной традиции бракосочетания начинаются через неделю после Пасхи. Так называемая Красная горка — это следующее воскресенье после Пасхи.

