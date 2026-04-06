Влюбилась в этот салат с первой ложки. «Ласковый май» — легкий, нежный, с чесночной ноткой: готовлю на праздники и просто так

Влюбилась в этот салат с первой ложки. «Ласковый май» — легкий, нежный, с чесночной ноткой: готовлю на праздники и просто так

Этот салат залетел в мой список любимчиков и теперь разлетается первым на любом застолье. В нем идеально все: нежная копченая курица, свежий хруст редиса и огурца, кисло-сладкое яблоко и сырная прослойка с чесноком.

Слои выкладываются по порядку, каждый слегка пропитывается майонезом, но блюдо не получается тяжелым — наоборот, оно легкое, сочное и с приятным свежим послевкусием. Готовится быстро, а результат всегда радует.

Первым слоем идет сыр, натертый на мелкой терке и смешанный с чесноком и майонезом. На него — кубики копченой курицы, затем мелко нарезанный огурец для сочности, потом тертые вареные яйца, следом — яблоко, натертое и сбрызнутое лимонным соком, чтобы не потемнело.

Завершает композицию редис, натертый на крупной терке. Каждый слой, кроме первого, слегка смазывается майонезом. Сверху — сеточка из майонеза и зелень.

Салат лучше немного присолить и дать настояться в холодильнике хотя бы полчаса. Он идеально подходит и для праздничного стола, и для уютного семейного ужина. Попробуйте — и он тоже станет вашим любимчиком.

