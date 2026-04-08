Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:05

Салат советских времён: его часто забывают, а он вкусный и простой — с консервой в масле за пару минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Этот салат в консервой в масле многие помнят с детства, но редко готовят сейчас — а зря. Он получается нежный, сочный и готовится буквально за считанные минуты из доступных продуктов.

Салат получается мягкий, с лёгкой свежестью огурца и насыщенным вкусом рыбы — простой рецепт, который незаслуженно забыли, но он точно заслуживает вернуться на стол.

Продукты

Яйца варёные — 3 шт., огурец свежий — 1 шт., рыбная консерва в масле (сардина или скумбрия) — 1 банка, зелень — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — при необходимости.

Приготовление

С консервы сливают лишнюю жидкость, рыбу разминают вилкой до удобной текстуры. Яйца и свежий огурец нарезают небольшими кубиками. Зелень мелко рубят.

Все ингредиенты соединяют в миске, при необходимости слегка подсаливают и заправляют майонезом. Аккуратно перемешивают.

Проверено редакцией
салаты
консервы
рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Теннисист Медведев потерпел самое сокрушительное поражение в карьере
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.