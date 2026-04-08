Салат советских времён: его часто забывают, а он вкусный и простой — с консервой в масле за пару минут

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми удачными. Этот салат в консервой в масле многие помнят с детства, но редко готовят сейчас — а зря. Он получается нежный, сочный и готовится буквально за считанные минуты из доступных продуктов.

Салат получается мягкий, с лёгкой свежестью огурца и насыщенным вкусом рыбы — простой рецепт, который незаслуженно забыли, но он точно заслуживает вернуться на стол.

Продукты

Яйца варёные — 3 шт., огурец свежий — 1 шт., рыбная консерва в масле (сардина или скумбрия) — 1 банка, зелень — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — при необходимости.

Приготовление

С консервы сливают лишнюю жидкость, рыбу разминают вилкой до удобной текстуры. Яйца и свежий огурец нарезают небольшими кубиками. Зелень мелко рубят.

Все ингредиенты соединяют в миске, при необходимости слегка подсаливают и заправляют майонезом. Аккуратно перемешивают.

