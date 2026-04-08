Настроение Италия! Нежные брускетты с творожным сыром и семгой — идеально под бокал белого

Брускетты со слабосоленой рыбой и сливочным сыром — под бокал белого и итальянские фильмы лучше закуски не найти. Беру хрустящий багет, нежный сливочный сыр, слабосоленую форель и свежий огурец — и через 10 минут на столе элегантная закуска, которая выглядит как в дорогом ресторане, а готовится проще некуда.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для романтического ужина, встречи с друзьями или просто вечера у телевизора с хорошим кино. Получается обалденная вкуснятина: хрустящий багет с золотистой корочкой и мягкой серединкой, щедрый слой сливочного сыра, тонкий кусочек ароматной рыбы и свежая нотка огурца с лимонным соком.

Для приготовления вам понадобится: багет или чиабатта, 200 г сливочного или творожного сыра, 150–200 г слабосоленой рыбы (форели или семги), свежий огурец, лимонный сок по вкусу. Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите на сухой сковороде или в духовке до легкого хруста. На каждый ломтик намажьте сыр, сверху выложите рыбу, затем тонкие кружочки огурца. Сбрызните лимонным соком и подавайте сразу. Эти брускетты — идеальный дуэт к белому вину и итальянским фильмам.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.