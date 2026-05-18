18 мая 2026 в 08:42

Вместо привычной селедки под шубой делаю эту маринованную макрель. Имбирь и лайм творят чудеса

Селедка под шубой — прошлый век. Вместо привычного салата теперь готовлю эту шикарную рыбу в азиатском стиле. Беспроигрышный вариант для любого застолья.

Что понадобится

Филе макрели — 2 шт., огурец — 1 шт., рисовый уксус — 200 мл, сок лайма — 2 ст. л., тертый имбирь — 1 ст. л., кунжутное масло — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., перец — по вкусу, зеленый лук — 3 пера, кунжут — 1 ст. л., нори — 1 лист.

Как готовлю

Филе скумбрии сбрызгиваю рисовым уксусом, через минуту снимаю пленку, заливаю уксусом полностью и мариную 30 минут. Достаю рыбу, уксус не выливаю, удаляю кости и ставлю в холодильник.

Огурец нарезаю толстыми ломтиками по диагонали, обсушиваю. Уксус увариваю до 2 ст. л., остужаю, смешиваю с соком лайма, имбирем, кунжутным маслом, сахаром, солью и перцем.

Лук тонко режу. Кунжут и нори подсушиваю на сковороде. Перед подачей смешиваю огурцы с луком и заправкой, выкладываю на тарелки, сверху — филе, посыпаю кунжутом и нори.

