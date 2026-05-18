Проще, чем заказать доставку: готовлю ароматное карри из трески, которое нереально испортить

Вместо того чтобы ждать курьера, я делаю это карри за 20 минут. Треска в томатном соусе с имбирем и чесноком — это вкусная домашняя еда, которая не уступает ресторанной. А если добавить немного чили, блюдо станет настоящим хитом для любителей острых ощущений.

Что понадобится

Треска — 500 г, помидоры свежие — 3 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, имбирь — 2 см, томатная паста — 1 ст. л., вода — 150 мл, масло растительное — 2 ст. л., кориандр молотый — 1 ч. л., зира — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., чили молотый — 0,25 ч. л., соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Лук нарезаю кубиками, чеснок и имбирь тру на терке. Помидоры ошпариваю, очищаю от кожицы и нарезаю. В сковороде разогреваю масло, обжариваю лук до золотистости, добавляю имбирь, чеснок и все сухие специи. Через минуту кладу томатную пасту, вливаю воду и высыпаю помидоры. Тушу соус 5 минут, помешивая. Филе трески нарезаю крупными кусками, выкладываю в соус и готовлю 5–7 минут на слабом огне. Даю постоять 3 минуты и подаю с рисом или хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.