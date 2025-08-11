Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 18:32

Омлет фриттата с картошкой и сосисками: муж — сыт, дети — в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриттата с картошкой и сосисками — это сытный итальянский омлет с золотистой корочкой, где нежность яиц сочетается с насыщенным вкусом обжаренного картофеля и пикантностью сосисок.

Блюдо получается плотным, но воздушным внутри, с аппетитными кусочками румяной картошки и сочными ломтиками мясной начинки.

Для приготовления обжарьте на сковороде 2 нарезанных кубиками вареных картофеля и 3 порезанные кружочками сосиски с 1 ст. л. растительного масла до золотистости. Взбейте 6 яиц с 50 мл молока, солью и перцем, залейте смесью картошку с сосисками. Готовьте под крышкой на среднем огне 7 минут.

Подавайте горячим, посыпав зеленью, — этот омлет хорош как на завтрак, так и на ужин. Готовится просто, а главное — и муж сыт, и дети от такого блюда в восторге.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый омлет за 15 минут: обалденный ПП-завтрак на скорую руку.

фриттата
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
