Не винегрет: лучший салат со свеклой, копченой курицей и сыром фета

Этот салат со свеклой многим напомнит классический винегрет, но это не совсем так. Для его создания вам понадобится одна крупная свекла весом около 300 г, одна некрупная сладкая морковь, 2-3 картофеля среднего размера, 150 г копченой куриной грудки или хорошей ветчины, 100 г рассольного сыра вроде феты или брынзы, одна небольшая красная луковица, несколько маринованных огурчиков, примерно 80 г консервированного зеленого горошка. Для заправки приготовьте 3 столовые ложки оливкового или хорошего подсолнечного масла, столовую ложку зернистой дижонской горчицы, столовую ложку меда и сок половины лимона, соль и свежемолотый черный перец по вашему вкусу.

Начните с того, что тщательно вымойте свеклу, морковь и картофель, не очищая их от кожуры. Каждый овощ заверните отдельно в фольгу, слегка сбрызнув оливковым маслом и приправив щепоткой соли. Запекайте их в разогретой до 200 градусов духовке около часа или до мягкости. Проверить готовность можно тонкой деревянной шпажкой. Готовые овощи остудите прямо в фольге, а затем очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Пока овощи остывают, нарежьте кубиками копченую куриную грудку, маринованные огурчики и красный лук. Сыр фету или брынзу лучше не резать, а аккуратно поломать руками на небольшие, неравномерные кусочки — так вкус в салате будет интереснее. В просторной салатнице бережно соедините все подготовленные компоненты, включая зеленый горошек, который предварительно нужно откинуть на сито, чтобы стек лишний маринад.

В небольшом стакане или пиале смешайте оливковое масло, дижонскую горчицу, жидкий мед и свежевыжатый лимонный сок. Взбейте вилкой или небольшим венчиком до состояния однородного, слегка густоватого эмульсионного соуса. Не забудьте попробовать и щедро приправить его солью и черным перцем. Заправку полейте на салат и очень осторожно, но тщательно перемешайте все ингредиенты, стараясь не превратить красивые кубики в пюре. Дайте салату настояться минут 15–20 при комнатной температуре, чтобы вкусы успели подружиться и проникнуть друг в друга.

Совет: для пикантности можно добавить в салат не обычный маринованный огурец, а парочку мелкопорубленных корнишонов с каперсами. Это придаст блюду легкую, изящную кислинку.

