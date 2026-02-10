Зимняя Олимпиада — 2026
Необычный теплый салат из запеченной свеклы: рецепт для яркого ужина

Все мы знаем классический салат со свеклой и орехами. Но этот вариант — идеальный способ удивить гостей, превратив знакомое блюдо в кулинарный спектакль.

Подготовьте 3 средние свеклы разных сортов (например, классическую, золотистую и «чиоджиа»), 1 твердую грушу (конференция идеальна), 100 г козьего сыра в рассоле (или зрелой феты), 30 г семян (подсолнечник и тыквенные), 1 ст. л. жидкого меда, 2 веточки свежего тимьяна, 3 ст. л. оливкового масла холодного отжима, 1 ч. л. трюфельного масла (или пасты), щепотку зерен сычуаньского перца, морскую соль.

Сначала свеклу замаринуйте. Разогрейте духовку до 190°C. Очищенные и нарезанные дольками свеклы разных цветов выложите в миску. Добавьте 1 ст. л. оливкового масла, мед, листики с одной веточки тимьяна и раздавленные в ступке зерна сычуаньского перца. Перемешайте, чтобы каждый кусочек блестел. Запекайте на пергаменте 40–50 минут, пока края не начнут карамелизироваться. Пока свекла томится в духовке, подготовьте грушу: нарежьте тонкими дольками и обжарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием по 1,5 минуты с каждой стороны. Семена обжарьте на той же сковороде до хруста.

Выложите на большое блюдо теплую свеклу, слегка остывшие грушевые дольки и крупные куски козьего сыра. Посыпьте горячими семенами. Взбейте вилкой оставшееся оливковое масло, трюфельное масло и сок, выделившийся от свеклы на противне. Полейте салат этой ароматной эссенцией. Украсьте оставшимся тимьяном.

  • Совет от шефа: чтобы салат заиграл абсолютно новыми красками, добавьте в него неожиданный элемент — несколько листиков жареного шалфея. Быстро обжарьте их в очень горячем оливковом масле 5–7 секунд до хруста — они станут съедобным ароматным «чипсом» с горьковато-цветочными нотами, которые идеально оттенят сладость овощей и фруктов.

Этот салат не перемешивают — каждый гость берет именно те вкусы, которые хочет в этот момент.

