«Радио Судного дня» передало загадочные сообщения на фоне форума в Давосе Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «супружеский» на фоне форума в Давосе

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», в четверг, 22 января, передала сообщения «венчиковый» и «супружеский», пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Послание прозвучало в эфире в 11:21 и 13:21 по мск на фоне проходящего в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума.

22.01.26 11:21 по мск. НЖТИ 40641 ВЕНЧИКОВЫЙ 6302 3118. <…> 22.01.26 13:21 по мск. НЖТИ 05688 СУПРУЖЕСКИЙ 0305 7160, — говорится в сообщении.

До этого в эфире УВБ-76 звучало кодовое слово «ноосфера» — термин, который обозначает высшую стадию эволюции биосферы. Академик Владимир Вернадский подразумевал под этим общепланетный или даже вселенский разум.

Ранее в эфире «радиостанции Судного дня» два дня играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отметили, что музыку могут транслировать не сама УВБ-76, а сторонние энтузиасты. Другая часть пользователей полагала, что с помощью транслирования музыки военные могли скрывать особо важные и секретные послания. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского.