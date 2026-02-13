В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности Глава МО Франции Вотрен: ЕС надо готовиться к конфликту высокой интенсивности

Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен в эфире телеканала Euronews. Таким образом она ответила, как относиться к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.

Когда в Европе проходит [вооруженный] конфликт, надо сказать, что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности. Лучший способ избежать такого конфликта заключается в том, чтобы подготовиться к конфликту такого типа, – сказала Вотрен.

Ранее сообщалось что французская армия планирует в 2026 году сделать закупки вооружения и военной техники на общую сумму в €42 млрд (около 3,7 трлн рублей). Как сообщается, основные расходы будут направлены на приобретение снарядов, в частности, ракет типа Meteor и AASM, а также бронетехники, включающей машины моделей Griffon, Serval и Jaguar.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО готовится к конфликту с РФ — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы. По словам дипломата, во всех доктринальных документах Альянса Россия названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».