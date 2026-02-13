Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 19:17

В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности

Глава МО Франции Вотрен: ЕС надо готовиться к конфликту высокой интенсивности

Катрин Вотрен Катрин Вотрен Фото: IMAGO/Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности, заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен в эфире телеканала Euronews. Таким образом она ответила, как относиться к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.

Когда в Европе проходит [вооруженный] конфликт, надо сказать, что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности. Лучший способ избежать такого конфликта заключается в том, чтобы подготовиться к конфликту такого типа, – сказала Вотрен.

Ранее сообщалось что французская армия планирует в 2026 году сделать закупки вооружения и военной техники на общую сумму в €42 млрд (около 3,7 трлн рублей). Как сообщается, основные расходы будут направлены на приобретение снарядов, в частности, ракет типа Meteor и AASM, а также бронетехники, включающей машины моделей Griffon, Serval и Jaguar.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что НАТО готовится к конфликту с РФ — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы. По словам дипломата, во всех доктринальных документах Альянса Россия названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

Франция
министры
конфликты
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Уолтц похвастался новой бейсболкой MUNGA в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.