Мужчина пробил себе легкое бутылкой коньяка

Бутылка коньяка чуть не убила мужчину, пробив ему во время аварии легкое, сообщает MK.RU. Врачам НИИ Склифосовского пришлось провести срочную операцию по извлечению пробки.

Мужчина взял в поездку на снегоходе бутылку коньяка и спрятал ее на груди под курткой. При падении емкость пробила ему грудь, при этом пробка от застряла в плевральной полости, пробив мягкие ткани и мышцы.

Пострадавшего оперировали торакальные хирурги. Они зашили поврежденные ткани и извлекли крупный фрагмент инородного тела через маленький разрез. Второй кусочек пробки находился глубоко внутри грудной клетки, непосредственно возле легкого, но врачам удалось аккуратно его достать. Через пять дней состояние больного стабилизировалось настолько, что его отпустили домой.

