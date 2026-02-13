Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 18:39

Мужчина пробил себе легкое бутылкой коньяка

MK.RU: хирурги спасли мужчину, повредившего легкое пробкой от бутылки коньяка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бутылка коньяка чуть не убила мужчину, пробив ему во время аварии легкое, сообщает MK.RU. Врачам НИИ Склифосовского пришлось провести срочную операцию по извлечению пробки.

Мужчина взял в поездку на снегоходе бутылку коньяка и спрятал ее на груди под курткой. При падении емкость пробила ему грудь, при этом пробка от застряла в плевральной полости, пробив мягкие ткани и мышцы.

Пострадавшего оперировали торакальные хирурги. Они зашили поврежденные ткани и извлекли крупный фрагмент инородного тела через маленький разрез. Второй кусочек пробки находился глубоко внутри грудной клетки, непосредственно возле легкого, но врачам удалось аккуратно его достать. Через пять дней состояние больного стабилизировалось настолько, что его отпустили домой.

Ранее в Московской области врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти ногу 10-летнего ребенка. Стопу и голень мальчика раздробила домашняя снегоуборочная машина. Хирурги обработали все повреждения, оценили состояние тканей, сосудов и нервов, собрали и зафиксировали костные обломки с помощью специальных спиц.

Россия
врачи
операции
бутылки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше
Стало известно о переговорах Дмитриева с представителями США
CAS принял решение по апелляции украинского скелетониста Гераскевича
Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Коц раскрыл, почему Европа проиграет в ядерной гонке
В ЦППК рассказали о причинах задержек пригородных поездов
Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ
Норвежский лыжник вошел в высшую лигу по количеству побед на зимних Играх
Железная гарантия: как полный цикл решает проблему качества в индустрии
Напавшего на пассажиров московского метро «достали» из Черногории
У экс-замглавы Краснодарского края могут изъять имущество на большую сумму
Сын-расчленитель и стрельба в колледже: главные ЧП недели
В Европе призвали готовиться к конфликту высокой интенсивности
Смертельно опасные «ледяные качели» Байкала сняли на видео
Товстик обвинила мужа в срыве развода из-за морального давления
Известная горнолыжница переписала историю спорта
Глыба льда искалечила ребенка в Подмосковье
Россиянин протаранил заправку на горящем автомобиле, пытаясь убить человека
Москвичам рассказали о погоде на масленичной неделе
Уолтц похвастался новой бейсболкой MUNGA в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.