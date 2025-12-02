Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 20:38

Раскрыты жуткие подробности убийства ребенка кухонным топориком в Крыму

Крымчанин заказал кухонный топорик в интернете перед убийством племянника

Сотрудник СК РФ на месте убийства в Симферополе Сотрудник СК РФ на месте убийства в Симферополе Фото: t.me/sledcom_press
Житель Симферополя заранее подготовился к расправе над племянниками: для нападения он заказал в интернете топор, которым позже убил одного ребенка и тяжело ранил второго, сообщил Telegram-канал «Mash на волне». Как выяснилось, 27-летнего Дмитрия раздражал обычный детский шум.

Брат подозреваемого рассказал, что он страдал психическими расстройствами, жил затворником, не выходил из дома и питался лишь едой из доставки. После того как отец детей привез в дом семью, поведение Дмитрия стало тревожным — он замыкался и раздражался на то, что мальчики «топают и разговаривают».

Подозреваемый ночью первым убил старшего племянника, который спал отдельно. Затем он ворвался в дальнюю комнату, где находились мать Наталья и ее младший сын. Женщина пыталась защитить детей — у нее раздроблены череп и руки. У шестилетнего мальчика множественные рубленые раны спины и головы.

Следователи возбудили уголовное дело, а полиция разыскивает подозреваемого. Пострадавшие мать и ее сын находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Их поместили в реанимацию.

убийства
топоры
дети
родственники
Крым
Симферополь
