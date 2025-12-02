Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 20:02

Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком

Крымчанка и ее сын находятся в реанимации в тяжелом состоянии после нападения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жительница Симферополя и ее шестилетний сын, раненные во время нападения родственника с кухонным топором, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Крыма. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, стабильное, — уточнили в ведомстве.

В СК сообщили, что подозреваемый убил топором 12-летнего племянника. Нападавшим оказался брат отца детей. Женщина смогла оказать отпор агрессору и сбежала с маленьким сыном. Следователи возбудили уголовное дело, а полиция разыскивает подозреваемого.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», 27-летний молодой человек заранее спланировал убийство племянников. Отец детей заявил, что у него были психические расстройства, он жил затворником и приходил в ярость от шума.

Как уточняет «Mash на волне», подозреваемый за день до убийства заказал в интернете топорик, а ночью первым убил старшего мальчика, который спал отдельно, затем напал на мать и шестилетнего ребенка в дальней комнате. У женщины раздроблены череп и руки, у младшего сына изрублены голова и спина.

В Приморском крае суд арестовал местную жительницу, подозреваемую в покушении на жизнь трехлетнего сына. У ребенка зафиксировали множественные ножевые ранения. Женщину остановили очевидцы.

