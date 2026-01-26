Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 14:12

Александр Гордон и его 23-летняя супруга показали «малыша»

Гордон опубликовал фото с 23-летней супругой и новым щенком породы лабрадор

Александр Гордон Александр Гордон Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
Телеведущий Александр Гордон опубликовал Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с 23-летней супругой Алиной и «новым членом семьи». На руках он держит щенка породы лабрадора.

Спасибо за нового члена семьи! — отметил Гордон.

Пара, у которой разница в возрасте составляет 38 лет, длительное время не афишировала личную жизнь. О шестом браке Александр Гордон впервые упомянул только в конце декабря в эфире программы Антона Красовского «Консерватор». Позже стало известно, что их знакомство состоялось еще четыре года назад.

Ранее блогер Аврора Киба объявила о расставании с певцом Григорием Лепсом. 19-летняя девушка отметила, что отношения пары завершились мирно, без скандалов и драматических ситуаций. Киба в свое время делилась подробностями их отношений. Она назвала первый поцелуй с 63-летним артистом сочным.

Между тем стало известно, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рискует потерять имущество на сумму почти в полмиллиарда рублей, если не сможет оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой. Вся совместная недвижимость была зарегистрирована на имя музыканта.

