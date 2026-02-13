Военэксперт назвал условие начала реальной войны между Нигером и Францией Военэксперт Коротченко: разрыв дипотношений Нигера и Франции будет началом войны

Разрыв дипломатических отношений между Нигером и Францией приведет к вооруженному конфликту, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. Тем не менее, по его словам, в настоящее время намерения африканской страны ограничиваются лишь вербальными заявлениями.

Африканские лидеры делают много эпатажных заявлений [о войне с Францией], которые зачастую не подкрепляются конкретными делами. Вместе с тем надо сказать, что ряд африканских государств решительно настроен на зачистку влияния Франции. Недавно было заявление службы внешней разведки РФ о том, что Париж готовит военный переворот и ликвидацию неугодных африканских лидеров. Это является объективной причиной для начала военных действий. Разрыв дипломатических отношений — это обязательное условие для вступления в войну. Однако пока это не более чем заявления, — высказался Коротченко.

Он подчеркнул, что африканским государствам необходимо объединяться и согласовывать свои действия в политике, экономике и военных вопросах. Однако, по словам эксперта, обещания нужно подкреплять действиями, включая закрытие французского посольства в стране, устранение их компаний, а также ограничение влияния спецслужб Франции.

Африка натерпелась от французов, поэтому, возможно, такие эмоциональные заявления основаны на базе того, как французские колонизаторы продолжают уже в XXI веке высасывать соки из конкретных стран. В принципе, антиколониальный тренд вновь очень сильно востребован среди африканцев, — заключил Коротченко.

Ранее начальник военного штаба Нигера Амаду Ибро объявил, что страна вступила в военный конфликт с Францией. По его словам, целью ранее изданного указа правительства о мобилизации была подготовка к военным действиям.