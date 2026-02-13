Пассажирский поезд начнет ходить из России в Китай впервые с 2020 года

Пассажирский поезд Забайкальск — Маньчжурия возобновит поездки в Китай, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. Это будет состав формирования «Федеральной пассажирской компании». Последний раз поезд совершал рейс в Маньчжурию в 2020 году.

Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию — беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск, — говорится в заявлении.

Уточняется, что продажа билетов откроется в ближайшее время. В дальнейшем пассажиры смогут приобретать их за 60 суток до отправления поезда.

Ранее в Санкт-Петербурге начал работу визовый центр Японии. Учреждение расположилось на Стремянной улице, 21/5, и открыло двери для посетителей в четверг, 12 февраля, в 09:00 мск.

До этого правительство Таиланда объявило о планах сократить период безвизового пребывания иностранцев с 60 до 30 дней. Речь идет о гражданах 93 государств, включая Россию. Такое решение должно закрыть лазейки, которыми могут пользоваться мигранты для нелегальной деятельности.