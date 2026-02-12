Таиланд решил сократить безвизовый режим с более чем 90 странами

Правительство Таиланда собирается сократить период безвизового пребывания иностранцев с 60 до 30 дней, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта азиатской страны. Речь идет о гражданах 93 государств, включая Россию. Такое решение должно закрыть лазейки, которыми могут пользоваться мигранты для нелегальной деятельности.

Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем остаются в Таиланде не более 21 дня, — приводит газета слова постоянного секретаря министерства Наттрии Тавеевонг.

При этом при необходимости туристы смогут подать заявку на продление срока безвизового пребывания в Таиланде. Представители туристической отрасли также отметили, что большинство путешественников не используют весь 60-дневный срок.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов предупредил, что Саудовская Аравия может отменить визы для россиян во второй половине 2026 года. Он напомнил, что соглашение по этому вопросу между Москвой и Эр-Риядом было подписано в декабре прошлого года.