Россиянам станет проще получить визу в одну «недружественную» страну

В Санкт-Петербурге начал работу визовый центр Японии, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Учреждение расположилось на Стремянной улице, 21/5, и открыло двери для посетителей в четверг, 12 февраля, в 9:00 мск.

По данным агентства, в первые часы работы в центре находилось пять заявителей. Одна из девушек, подававшая документы, отметила комфортные условия и отсутствие очередей. По ее словам, сестра рассказывала ей, что раньше в генконсульстве приходилось ждать на морозе, тогда как в новом центре обслуживание проходит в тепле и без задержек.

Визовый центр будет принимать посетителей в будние дни с 9:00 до 16:00. Ранее в посольстве Японии пояснили, что решение об открытии дополнительных центров в Москве и Санкт-Петербурге принято для повышения качества обслуживания и удобства заявителей.

Визовый сбор за оформление документов составляет 970 рублей с человека. При этом сама японская виза для граждан России, стран СНГ и Грузии выдается бесплатно. Минимальный срок рассмотрения заявки — четыре рабочих дня.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала NEWS.ru, что наиболее лояльными к российским туристам странами Европы остаются Франция, Италия, Испания, Греция и присоединившаяся к Шенгену Хорватия. Эти государства, по ее словам, выдают визы относительно спокойно, без ужесточения специальных требований, что делает их основными направлениями для выездного туризма.