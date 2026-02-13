Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 07:41

Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками

В США призвали проверить рекламу оружия из-за использования в ней детей

Робин Келли Робин Келли Фото: Andrew Harnik — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Робин Келли обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе. Они представили законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Документ опубликован на официальном сайте Келли.

Наша цель — привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды, — отметила конгрессвумен.

В свою очередь Келли заявила, что производители рекламируют оружие, «главного убийцу детей и подростков», самим же несовершеннолетним, назвав это «больным и извращенным поведением». В качестве примера неэтичного маркетинга политики привели выпуск модификаций штурмовых винтовок, стилизованных под мультипликационных персонажей.

Ранее в Сети появилось фото, на котором, предположительно, изображен стрелок, открывший огонь возле техникума в Анапе и ранивший двух людей. Им оказался студент, обучавшийся на автомеханика. Подросток планировал совершить преступление с ноября 2025 года.

США
оружие
дети
реклама
Екатерина Укушева
Е. Укушева
