Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками В США призвали проверить рекламу оружия из-за использования в ней детей

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Робин Келли обвинили производителей оружия в использовании детей в рекламе. Они представили законопроект, который обяжет Федеральную торговую комиссию (FTC) расследовать маркетинговые практики оружейной индустрии. Документ опубликован на официальном сайте Келли.

Наша цель — привлечь к ответственности производителей оружия, которые наживаются на уязвимых потребителях ради собственной выгоды, — отметила конгрессвумен.

В свою очередь Келли заявила, что производители рекламируют оружие, «главного убийцу детей и подростков», самим же несовершеннолетним, назвав это «больным и извращенным поведением». В качестве примера неэтичного маркетинга политики привели выпуск модификаций штурмовых винтовок, стилизованных под мультипликационных персонажей.

