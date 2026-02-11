Появилось фото стрелка, который открыл огонь возле техникума в Анапе

В сети появилось фото, на котором, предположительно, изображен стрелок, открывший огонь возле техникума в Анапе и ранивший двух людей, его публикует Telegram-канал SHOT. Им является студент, обучавшийся на автомеханика.

Ранее в интернете появились видеозаписи из Анапы, где произошел инцидент со стрельбой. На кадрах можно увидеть экстренные службы, включая Росгвардию и пожарную машину. На учебное заведение напали два человека. По словам очевидцев, прозвучало около 10 выстрелов.

До этого стало известно, что в городе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба в школе. По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли. Среди них — шесть человек, обнаруженных в учебном заведении, а также один человек, скончавшийся по пути в больницу. Кроме того, полиция нашла тела двух человек в соседнем жилом доме, их смерть также связывают с происшествием.

Также сообщалось, что в американском штате Мэриленд в старшей школе города Роквилл ученик открыл огонь из оружия. Пострадал один ребенок, его с огнестрельным ранением доставили в больницу.