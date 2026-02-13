Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:49

Финэксперт оценил перспективы снижения ключевой ставки

Финэксперт Новожилов: ключевую ставку сохранят на уровне 16%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ключевую ставку сохранят на уровне 16%, предположил в беседе «Газетой.Ru» заместитель руководителя департамента стратегии финансов Яков Новожилов. По его словам, снижения ожидать не стоит.

Хотя недельная инфляция к 9 февраля формально снизилась с 0,20 до 0,13% н/н, накопленный показатель с начала года остается повышенным — 2,24%, при целевом ориентире около 5% по итогам года. Это указывает на сохранение инфляционного давления и ограничивает пространство для снижения ставки уже сейчас: ЦБ важно увидеть динамику цен и ожиданий в более длинной выборке данных, — рассказал Новожилов.

Финэксперт подчеркнул, что вопрос о снижении показателя может стать более актуальным к следующему заседанию Центробанка. Он отметил, что для этого должны уменьшиться темпы инфляции.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что в случае снижения ключевой ставки Центробанка РФ произойдет уменьшение процентной доходности депозитов. По его словам, повышение ключа, напротив, сделает вклады более выгодными.

