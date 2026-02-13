Рябков раскрыл, как Россия поможет Кубе

Россия направит на Кубу материальную помощь на фоне топливного кризиса на острове, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, и Москва делает все, что в ее силах. Замглавы МИД подчеркнул, что США оказывают сильнейшее давление на Кубу и не останавливаются ни перед какими противозаконными приемами.

С Кубой мы, безусловно, солидарны и будем ей помогать, в том числе материально, — сказал Рябков.

Ранее политолог и эксперт в области энергетики Кирилл Родионов выразил мнение, что технических препятствий для организации поставок российских нефти и топлива на Кубу практически не существует. По его мнению, ключевое условие успешного проведения подобной операции заключается в выборе правильного отправителя груза.

До этого стало известно, что РФ планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи. Как уточнили сотрудники посольства в Гаване, Острову Свободы необходима поддержка союзников, а Москва уже неоднократно открыто выражала готовность оказать помощь в этом вопросе.