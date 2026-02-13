Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:47

Стало известно, жители какой страны больше всего боятся мировой войны

Politico: 46% респондентов из США верят в начало войны в ближайшие пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До 46% жителей США, Великобритании, Франции и Германии допускают начало третьей мировой войны в ближайшие пять лет, свидетельствуют данные опроса издания Politico. По сравнению с 2025 годом доля пессимистов во всех перечисленных странах значительно выросла.

Наибольшую тревогу демонстрируют граждане США — 46%, наименьшую — немцы (40%). Исследование проводилось с 6 по 9 февраля среди 10,3 тыс. совершеннолетних респондентов из пяти государств, статистическая погрешность не превышает двух процентных пунктов.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что форсированная милитаризация Европы идет параллельно с обработкой сознания жителей ЕС, которых готовят к мысли о неизбежном вооруженном конфликте с РФ. Дипломат назвал такой курс авантюрным и предупредил о его непредсказуемых последствиях.

Кроме того, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель заявила, что Евросоюз де-факто уже находится в состоянии конфликта с Россией. При этом она отметила, что европейским гражданам, вероятно, не придется непосредственно участвовать в военных операциях.

США
Европа
войны
опросы
