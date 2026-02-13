Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 11:29

Комок пластилина размером с киви нашли в мочевом пузыре подростка из Москвы

Врачи детской больницы в Москве удалили пластилин из мочевого пузыря подростка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Врачи Детской больницы имени Сперанского в Москве обнаружили в мочевом пузыре 13-летнего пациента комок пластилина размером с киви после того, как подросток обратился к медикам с болями при мочеиспускании, сообщает Telegram-канал «Московская медицина». Уролог Николай Хватынец провел цистотомию, через разрез удалив инородное тело, после чего со школьником побеседовали о границах игр и их последствиях.

Мы провели цистотомию. Во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и пинцетом удалили крупный кусок пластилина. Сейчас мальчик восстановился, с ним поговорили про различные игры с пластилином и возможные последствия, — сказал медик.

Ранее во французской Тулузе врачи вызвали саперов для извлечения артиллерийского снаряда времен Первой мировой войны из прямой кишки 24-летнего пациента. Мужчина обратился в больницу с жалобами на боль, и при обследовании медики обнаружили внутри него боеприпас 1918 года выпуска.

Кроме того, в Уфе 35-летний мужчина поступил в больницу с граненым стаканом, застрявшим в прямой кишке. Двое суток он рассчитывал на самопроизвольное выведение инородного тела, но при попытке извлечь сосуд тот лопнул. Пациент пояснил врачам, что использовал стакан для уединенных экспериментов.

Москва
операции
подростки
врачи
