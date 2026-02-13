Комок пластилина размером с киви нашли в мочевом пузыре подростка из Москвы Врачи детской больницы в Москве удалили пластилин из мочевого пузыря подростка

Врачи Детской больницы имени Сперанского в Москве обнаружили в мочевом пузыре 13-летнего пациента комок пластилина размером с киви после того, как подросток обратился к медикам с болями при мочеиспускании, сообщает Telegram-канал «Московская медицина». Уролог Николай Хватынец провел цистотомию, через разрез удалив инородное тело, после чего со школьником побеседовали о границах игр и их последствиях.

Мы провели цистотомию. Во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и пинцетом удалили крупный кусок пластилина. Сейчас мальчик восстановился, с ним поговорили про различные игры с пластилином и возможные последствия, — сказал медик.

Ранее во французской Тулузе врачи вызвали саперов для извлечения артиллерийского снаряда времен Первой мировой войны из прямой кишки 24-летнего пациента. Мужчина обратился в больницу с жалобами на боль, и при обследовании медики обнаружили внутри него боеприпас 1918 года выпуска.

Кроме того, в Уфе 35-летний мужчина поступил в больницу с граненым стаканом, застрявшим в прямой кишке. Двое суток он рассчитывал на самопроизвольное выведение инородного тела, но при попытке извлечь сосуд тот лопнул. Пациент пояснил врачам, что использовал стакан для уединенных экспериментов.