13 февраля 2026 в 11:46

Обычной кассирше пришлось экстренно стать акушером на трассе

Кассир-контролер приняла роды в машине на трассе М‑3 в Калужской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Калужской области кассир-контролер приняла роды у незнакомой женщины прямо в салоне автомобиля, сообщила пресс-служба «Автодора». Инцидент случился на 137-м километре федеральной трассы М-3 «Украина».

Вечером в офис продаж и клиентского обслуживания транспондеров ОССП <...> вбежал мужчина и стал звать на помощь. У жены его брата начались роды по пути из Малоярославца в Калугу. Кассир‑контролер Ирина Скобкина тут же побежала к авто, по пути набирая скорую помощь, — сказано в сообщении.

Медики по телефону инструктировали женщину о необходимых действиях. Ирина аккуратно перерезала пуповину и контролировала состояние роженицы и младенца до прибытия бригады. Ее коллега Александра Макаренко укутала новорожденную девочку в одеяло, чтобы согреть и успокоить ребенка. Позже счастливый отец вернулся к женщинам, чтобы поблагодарить их.

До этого в Якутии женщина родила ребенка прямо у стойки регистратуры медицинского центра. 26-летняя Марьяна С. обратилась в приемное отделение с начавшимися схватками. Однако сотрудницы регистратуры не оказали ей своевременной помощи. Пока ее муж занимался оформлением документов и делал ей массаж, у женщины начались роды.

