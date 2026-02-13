Почему не работает WhatsApp 13 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют

Сегодня, 13 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, при каком условии мессенджер разблокируют?

Где в России не работает WhatsApp 13 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 13 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 50% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 13 февраля приходятся на Москву, 25% — на Ставрополье, 13% — на Чувашию и Краснодарский край.

Почему не работает WhatsApp 13 февраля

Роскомнадзор в 2025 году начал последовательно вводить ограничения на работу WhatsApp. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что не видят оснований для их снятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что работа WhatsApp была ограничена из-за несоблюдения российских законов компанией Meta.

«Что касается блокировки WhatsApp — действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано», — заявил он.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В РКН уточнили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заверил, что замедлять мессенджеры «из вредности» в России не планируют.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — добавил он.

Когда разблокируют WhatsApp в России

Дмитрий Песков заявил, что восстановление работы WhatsApp в России возможно при выполнении требований российского законодательства.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — уточнил он.

Песков обратил внимание, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

«Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет», — сказал он.

В Роскомнадзоре также предупредили, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.

