Ушла из жизни икона польского кинематографа

Польская актриса Божена Дыкель, известная российскому зрителю по ролям в картинах «Земля обетованная» и «Знахарь», умерла в возрасте 77 лет, сообщает Plejada со ссылкой на ее мужа Рышарда Кирейчика. В России артистку знают не только по ролям в кино, но и по рекламному ролику средства для мытья посуды, который транслировался на отечественном телевидении в 1990‑х.

Умерла Божена Дыкель. Икона польского кинематографа скончалась 13 февраля в возрасте 77 лет, — говорится в сообщении.

Карьера Дыкель началась с роли в легендарной «Свадьбе» Анджея Вайды. Она также снималась в «Земле обетованной» (1974), «Знахарь» (1981), «Брюнет вечерней порой» (1976) и «Допрос» (1982). Ее героини — Соня, Мадази, Хелена — запомнились зрителям не только в Польше, но и в СССР.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Федоровой. Она умерла в возрасте 90 лет. Федорова известна по сериалам «Интерны» и «Папины дочки».

До этого из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве.