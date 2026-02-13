Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 11:35

Ушла из жизни икона польского кинематографа

Польская актриса Божена Дыкель умерла в возрасте 77 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Польская актриса Божена Дыкель, известная российскому зрителю по ролям в картинах «Земля обетованная» и «Знахарь», умерла в возрасте 77 лет, сообщает Plejada со ссылкой на ее мужа Рышарда Кирейчика. В России артистку знают не только по ролям в кино, но и по рекламному ролику средства для мытья посуды, который транслировался на отечественном телевидении в 1990‑х.

Умерла Божена Дыкель. Икона польского кинематографа скончалась 13 февраля в возрасте 77 лет, — говорится в сообщении.

Карьера Дыкель началась с роли в легендарной «Свадьбе» Анджея Вайды. Она также снималась в «Земле обетованной» (1974), «Знахарь» (1981), «Брюнет вечерней порой» (1976) и «Допрос» (1982). Ее героини — Соня, Мадази, Хелена — запомнились зрителям не только в Польше, но и в СССР.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Федоровой. Она умерла в возрасте 90 лет. Федорова известна по сериалам «Интерны» и «Папины дочки».

До этого из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве.

актрисы
Польша
смерти
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что может стоять за желанием ФРГ помочь Украине ракетами
Названо число освобожденных в зоне СВО за неделю населенных пунктов
Умер известный советский и российский историк
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали активно применять ракеты «Фламинго»
Психолог разоблачила «магию» пятницы 13-го
Студентка нашла лазейку в законе и начала зарабатывать на образовании
В ГД предложили запретить россиянам курить в автомобилях
Первый канал ответил на слухи об отстранении Рогова
Озвучен срок, который запросили для экс-главы курской Корпорации развития
Раскрыт замысел лидеров ЕС по отношению к США
В ЛДПР жестко ответили сыну Жириновского
В США назвали условие предоставления Украине гарантий безопасности
Ветеринары из Москвы спасли кота после отравления антифризом
Симоньян показала выпавшие из-за химиотерапии ресницы
Россияне могут остаться без Adidas
Диетолог назвала неожиданный способ сжигать больше калорий
Угроза сильнейшего обледенения нависла над Финским заливом
«Его попросили»: политолог объяснил слова Писториуса о помощи ВСУ ракетами
Хозяйка случайно постирала своего кота
Силовики Армении провели обыск в принадлежащем церкви медцентре
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.