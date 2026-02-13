Россияне застряли на границе с Грузией из-за снегопада На границе с Грузией из-за снегопада ограничили движение грузовиков

Движение грузовиков через МАПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией приостановили из-за сильного снегопада, сообщает Telegram-канал SHOT. Водители заявляют о заторах и затрудненном проезде к пунктам паспортного контроля.

По их словам, ожидание в очереди занимало от двух до трех часов. Очевидцы заявили о сложной дорожной обстановке на российской стороне границы. Власти ввели запрет на движение грузовых автомобилей через оба пункта пропуска. Ограничение будет действовать до изменения погодных условий.

Ранее сообщалось, что около 80 рейсов задержали во Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада. В частности, в первом аэропорту отложили вылет 21 самолета, 10 воздушных судов не смогли приземлиться вовремя. В Шереметьево на отправление задержали 12 рейсов, а на прибытие — 10. В то же время в Домодедово не смогли вылететь 12 воздушных судов, а совершить посадку — семь.

До этого Роскосмос показал снимок снежного циклона над Москвой. Его засняли спутники «Электро-Л». На опубликованной фотографии видно, что циклон накрыл почти всю территорию Центральной России.