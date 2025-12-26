Новый год — 2026
Лучшая версия творожной выпечки к чаю! Лимонные кулечки — свежая нотка для новогоднего стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогоднее застолье — это не только салаты и горячее, но и легкая, ароматная выпечка, которая может стать изящным финалом праздника. Лимонные кулечки с творогом и цедрой — идеальное тому подтверждение. Эти нежные, слегка влажные творожные кулечки с яркой цитрусовой ноткой словно созданы для зимнего праздника. Они не утяжеляют желудок после обильного ужина, а наоборот, дарят ощущение свежести благодаря дуэту лимона и творога. А миниатюрный размер и солнечный цвет делают их прекрасным угощением к новогоднему чаепитию, когда хочется чего-то домашнего, уютного и не слишком сладкого.

Разомните 200 г творога вилкой. 100 г размягченного сливочного масла взбейте с 150 г сахара. Добавьте к маслу творог, цедру одного лимона, 2 яйца и перемешайте. Просейте в массу 200 г муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя, и аккуратно вмешайте лопаткой до однородности. Тесто не должно быть крутым. Разложите тесто по силиконовым или смазанным маслом формочкам для маффинов, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого золотистого оттенка и сухой зубочистки. Дайте кулечкам немного остыть в форме. По желанию можно приготовить глазурь из 100 г сахарной пудры и 1–2 ст. л. лимонного сока и сбрызнуть ей остывшую выпечку.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

