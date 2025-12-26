Удобный рецепт говядины на Новый год: положил в кастрюлю и забыл — достал шедевр

Если на Новый год хочется подать что-то по-настоящему солидное, но без бесконечной беготни у плиты, этот рецепт — идеальный вариант. Говядина получается мягкой, сочной и насыщенной по вкусу, а соус — густым и бархатным. Всё делается просто: немного активных действий в начале, дальше мясо томится само.

Ингредиенты: говядина (мякоть) — около 700 г, лук — 1 средний, морковь — 1 средняя, сельдерей — 2 веточки, чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., крахмал — 2 ст. л., бульон говяжий или куриный — 250 мл (или 2 бульонных кубика), сухое красное вино — 120–150 мл, соль и чёрный молотый перец — по вкусу, растительное и сливочное масло — для жарки.

Говядину обязательно нарежьте поперёк волокон — это ключевой момент, иначе мясо получится жёстким. Кусочки обваляйте в крахмале и быстро обжарьте на хорошо разогретой сковороде на растительном масле до румяной корочки с двух сторон. Мясо выкладывайте в один слой, чтобы оно именно жарилось, а не пускало сок. Переложите говядину в кастрюлю с толстым дном. В той же сковороде на сливочном масле обжарьте лук, морковь и сельдерей, добавьте томатную пасту, прогрейте пару минут, затем влейте вино и дайте алкоголю выпариться. Переложите овощи к мясу, добавьте чеснок, залейте бульоном, посолите и поперчите. Томите под крышкой на самом слабом огне 3 часа, не мешая. В итоге вы получите нежную говядину в насыщенном соусе — подавайте её с воздушным картофельным пюре.

Ранее мы делились рецептом салата «Хот порк», который умоет все оливье и шубы. Невероятное сочетание с жареной свининой — простой рецепт на Новый год.