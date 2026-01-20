Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 06:39

ПВО сбила дроны ВСУ в небе над Ростовской областью

Слюсарь: над шестью районами Ростовской области сбили дроны ВСУ

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вечером 19 января и в ночь на 20 января в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки системами противовоздушной обороны России были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины в шести районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Речь идет о Милютинском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском, Тацинском и Советском районах. К какому типу принадлежали сбитые дроны противника, и сколько их было, Слюсарь не уточнил.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за четыре часа сбили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Атаки были отражены с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

До этого российские войска ударили по местам запуска украинских беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Работа была проведена в 152 районах.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
ПВО
ВСУ
