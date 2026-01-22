Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:46

В Госдуме предложили обязать банки повторно идентифицировать клиентов

Депутат Хамитов: банки должны дважды идентифицировать клиентов для безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Банкам необходимо повторно идентифицировать клиентов ради безопасности, рассказал 360.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. Он отметил, что такие меры требуются в случаях, если клиент использует номер телефона.

Реализация данной меры позволит существенно снизить риски мошенничества, защитить добросовестных граждан и повысить доверие к цифровым финансовым и государственным сервисам, развитие которых является одним из приоритетов государственной политики, — рассказал Хамитов.

Депутат подчеркнул, что система идентификации по номеру телефона уязвима, так как может использовать неактуальные данные. Предложение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ранее сообщалось, что введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод», а также внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации, проводимой финансовыми организациями при приеме лиц на обслуживание.

