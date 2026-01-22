Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:45

В Кремле отреагировали на слова Уиткоффа о конце украинского конфликта

Песков отказался комментировать нынешнюю стадию переговоров по Украине

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кремль не будет комментировать нынешнюю стадию переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это важно в преддверии приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Мы не хотели бы давать какие-то комментарии насчет стадии, на которой находятся переговоры, — сказал Песков.

Ранее Уиткофф заявил, что буквально один вопрос осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что ситуация в целом разрешима. Он также сообщил, что вечером 22 января полетит в Россию. О визите спецпосланник президента США рассказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

До этого политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского до конца зимы с целью достижения мирного соглашения. По его мнению, ключевым инструментом воздействия станет коррупционный скандал, в котором замешан политик. При этом он указал, что Европа не способна предоставить Киеву существенную военную поддержку.

