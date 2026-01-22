Раскрыто, есть ли связь между словами Путина о Дании и встречей с Трампом

Раскрыто, есть ли связь между словами Путина о Дании и встречей с Трампом Песков: слова Путина о Гренландии не свидетельствуют о скорой встрече с Трампом

Высказывание президента РФ Владимира Путина о Гренландии не свидетельствует о его скорой встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, между этими событиями нет ничего общего.

Не вижу никакой связи между этими двумя темами, — отметил он.

Ранее Путин заявил, что цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей). По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, площадь острова — 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком».

Также президент России назвал ситуацию вокруг Гренландии вопросом, который не относится к сфере интересов РФ. На совещании с постоянными членами Совета безопасности он обратил внимание, что Москва не будет вовлекаться в обсуждение возможной сделки между США и Данией по покупке острова.

До этого жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной Трампом. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).