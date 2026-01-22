В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса

Все сервисы Wildberries работают в штатном режиме, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. По словам представителя компании, технические системы функционируют стабильно, без каких-либо аномалий.

Ранее сообщалось, что российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Wildberries. За последний час было зафиксировано 105 обращений россиян. Больше всего жалоб пришлось на Санкт-Петербург (52%). Также сбои фиксировали жители Ленинградской области (10%) и Москвы (6%).

