Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 11:35

В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса

В Wildberries заявили, что все сервисы маркетплейса работают в штатном режиме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Все сервисы Wildberries работают в штатном режиме, заявили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. По словам представителя компании, технические системы функционируют стабильно, без каких-либо аномалий.

Все сервисы Wildberries работают стабильно, аномалий не наблюдается, — сказали в пресс-службе маркетплейса.

Ранее сообщалось, что российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Wildberries. За последний час было зафиксировано 105 обращений россиян. Больше всего жалоб пришлось на Санкт-Петербург (52%). Также сбои фиксировали жители Ленинградской области (10%) и Москвы (6%).

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин ранее заявил, что в России последовательно вводятся меры против мессенджера Telegram. Так он ответил на вопрос о жалобах пользователей на проблемы с загрузкой видео в приложение в последние дни.

До этого российские пользователи жаловались на сбой при попытке войти в приложение игры Brawl Stars. Больше всего неполадок было зафиксировано у пользователей устройств с операционной системой Android.

маркетплейсы
Wildberries
компании
сервисы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Политолог ответил, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.