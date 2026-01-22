С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей Посадившему в поле самолет Белову предъявили иск на 118 млн рублей

Пилоту Сергею Белову, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, предъявили иск на сумму 118,9 млн рублей, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, эксперты считают, что именно в таком размере самолету причинили ущерб в ходе приземления.

От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук общей стоимостью 118,9 млн рублей, — уточняется в материалах дела.

По информации агентства, защита пилота настаивает, что экспертиза проводилась с ошибками. Адвокат заявил, что в материалах не представлено мотивированное документальное подтверждение размера ущерба.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший 12 сентября 2023 года из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске после отказа одной из гидросистем. В Омске взлетно-посадочная полоса оказалась короче, однако по пути к запасному аэродрому экипаж столкнулся с сильным встречным ветром и риском нехватки топлива. Командир принял решение уйти на аварийную посадку и посадил лайнер на пшеничное поле в Убинском районе.