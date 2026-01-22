Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 11:34

С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей

Посадившему в поле самолет Белову предъявили иск на 118 млн рублей

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: Владимир Николаев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Пилоту Сергею Белову, который посадил самолет в поле в Новосибирской области, предъявили иск на сумму 118,9 млн рублей, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, эксперты считают, что именно в таком размере самолету причинили ущерб в ходе приземления.

От столкновения с землей на воздушном судне были повреждены правая створка ниши шасси, три лопатки вентилятора правого двигателя, колеса в количестве шести штук и тормоза в количестве четырех штук общей стоимостью 118,9 млн рублей, — уточняется в материалах дела.

По информации агентства, защита пилота настаивает, что экспертиза проводилась с ошибками. Адвокат заявил, что в материалах не представлено мотивированное документальное подтверждение размера ущерба.

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший 12 сентября 2023 года из Сочи в Омск, запросил посадку в Новосибирске после отказа одной из гидросистем. В Омске взлетно-посадочная полоса оказалась короче, однако по пути к запасному аэродрому экипаж столкнулся с сильным встречным ветром и риском нехватки топлива. Командир принял решение уйти на аварийную посадку и посадил лайнер на пшеничное поле в Убинском районе.

пилоты
суды
ущербы
Новосибирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Политолог ответил, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.