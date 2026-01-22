Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Путин напомнил Дании об исторической сделке с США по территориям

Путин: у Дании уже был опыт продажи территорий США в начале XX века

Дания уже имеет исторический опыт продажи собственных территорий Соединенным Штатам, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, комментируя обсуждение судьбы Гренландии. Глава государства пояснил, что речь идет о Виргинских островах, которые королевство продало США в начале XX века, передает пресс-служба Кремля.

А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. Так что такой опыт тоже существует, — сказал Путин.

Ранее президент отмечал, что цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей). По словам главы государства, площадь острова — 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком». Путин также обратил внимание, что Дания всегда относилась к Гренландии довольно жестко и жестоко — как к колонии.

До этого Евросоюзу посоветовали отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. В частности, чиновники ЕС пришли к такому выводу после планов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию — они признались, что разочарованы ненадежностью обещаний Вашингтона.

