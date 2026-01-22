Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:40

Песков назвал условие для перевода $1 млрд в Совет мира

Песков: перевод $1 млрд в Совет мира потребует разблокировки активов РФ в США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перечисление США $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира потребует разблокировки российских активов на американской территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что юридическое оформление этого шага пока неясно, передает ТАСС.

Как будет [взнос] оформлен юридически, это пока непонятно, это все надо обсуждать. <...> Потом это же требует разблокировки. Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов, — объяснил представитель Кремля.

Приглашения войти в состав Совета мира по Газе были направлены ряду иностранных лидеров. В их числе оказался и президент России Владимир Путин. Трамп намерен стать председателем международного органа. В соответствии с договоренностями между палестинским движением ХАМАС и Израилем совет должен будет управлять сектором Газа.

Ранее Путин заявил о готовности направить $1 млрд в Совет мира. Инициатива выдвинута до решения вопроса об участии России в составе и работе данной структуры. При этом лидер указал на особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

