05 февраля 2026 в 06:15

В Госдуме заявили о необходимости пересмотра выплат семьям военнослужащих

Депутат Панеш предложил увеличить размер выплат семьям военнослужащих

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В России необходимо рассмотреть возможность повышения размера выплат семьям военнослужащих, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, прежде всего меры должны быть направлены на беременных женщин и несовершеннолетних детей.

Поддержка семей, в которых мужья и отцы проходят военную службу по призыву, а также малоимущих семей с детьми — это важная часть нашей социальной политики. Однако уровень помощи требует пересмотра в сторону увеличения. В настоящее время государство предусматривает несколько видов выплат для указанных категорий. Для беременных жен военнослужащих-срочников надо увеличить единовременное пособие до 100 тыс. рублей, что более чем вдвое превышает нынешний размер. Это позволит женщине в отсутствие мужа создать необходимые условия для подготовки к родам, — призвал Панеш.

Он также предложил установить новый фиксированный минимум для пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — 20 тыс. рублей в месяц, что почти вдвое больше текущей выплаты. По словам депутата, для работающих родителей предлагается изменить формулу пенсионного расчета: убрать верхний лимит и сохранить принцип 40% от заработка.

По единому пособию для детей до 17 лет и беременным женщинам предлагается увеличить базовую ставку до 100% прожиточного минимума для всех получателей, отменив градации в 50% и 75%. Это упростит систему и сделает помощь более весомой. Также предлагается расширить критерии нуждаемости, чтобы пособие получали не только семьи с доходом ниже прожиточного минимума, но и те, чей доход не превышает эту величину более чем в полтора раза, — добавил Панеш.

Он указал, что ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву следует повысить до 25 тыс. рублей и увеличить срок его выплаты с трех до семи лет, учитывая продолжительный период адаптации ребенка после возвращения отца из армии. При этом, по словам депутата, для реализации инициатив потребуются корректировки федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает модернизацию программы обеспечения жильем молодых семей. Ведомствам поручено разработать предложения, учитывая их влияние на демографию, и представить доклад в кабмин.

