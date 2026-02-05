Зимняя Олимпиада — 2026
Названы опасные инфекции, которыми можно заразиться через расческу

Терапевт Тен: через общую расческу можно заразиться стафилококком или глистами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Через общую расческу можно заразиться стафилококком или глистами, заявила NEWS.ru врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, этот предмет гигиены является классическим способом передачи вшей.

Чем можно заразиться через общую расческу? Это классический предмет для передачи педикулеза (вшей). Также через него распространяются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай), стафилококк. При несоблюдении гигиены на расческе могут сохраняться яйца глистов (остриц), — пояснила Тен.

Она отметила, что расческа должна быть сугубо индивидуальным предметом. По ее словам, для предотвращения рисков необходимо регулярно очищать ее от волос и кожного сала.

Как хранить и обрабатывать расческу? Надо помнить, что это сугубо индивидуальный предмет. Регулярно очищайте его от волос и кожного сала. Обработка должна включать в себя еженедельное замачивание расчески на 15–30 минут в теплом мыльном растворе. Можно протирать деревянные или пластиковые части салфеткой со спиртом. При обнаружении вшей, ее надо обработать специальным педикулицидным средством либо выбросить, — резюмировала Тен.

Ранее трихолог Наталия Жовтан заявила, что сделать волосы значительно крепче и объемнее — достижимая цель при комплексном подходе, который начинается с заботы о здоровье и снижения уровня стресса. По ее словам, нелишним будет сдать анализы на дефицит витаминов и гормонов щитовидной железы.

