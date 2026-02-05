В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет СК: ДНК-экспертиза помогла найти в Хабаровском крае убийцу женщины через 13 лет

Спустя 13 лет в Хабаровском крае иностранца заочно обвинили в убийстве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону. Расследование давнего преступления удалось завершить благодаря современной экспертизе и кропотливой работе следователей.

Инцидент произошел в конце 2012 года в селе Тополево. Хозяйка заехала в пустующий частный дом, чтобы его протопить, где на нее напал один из рабочих, проводивших там ремонт. Он убил женщину с помощью ножа и скотча, а затем скрылся. Главными уликами стали оставленные на месте преступления обертка от конфет и скотч с биологическим материалом, который долгое время не удавалось идентифицировать.

Удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина, который уже совершал разбойное нападение с использованием аналогичного способа подавления сопротивления жертвы — скотча, — сообщили в ведомстве.

35-летний иностранный гражданин теперь обвиняется по статье об убийстве. Мера пресечения ему избрана заочно, мужчина объявлен в международный розыск, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения в заочном порядке.

