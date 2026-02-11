«Вышел с достоинством»: Бестемьянова о прокате Гуменника на Олимпиаде

В сложившихся перед короткой программой условиях Петр Гуменник достойно выполнил прокат на Олимпиаде-2026 в Италии, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. По ее мнению, выступление в первой разминке не позволило россиянину получить более высокие оценки судей.

Я считаю, что из создавшегося дикого давления, которое оказывалось на Петра в последнее время, от того, что пришлось менять музыку, что он вообще первый раз в жизни выступает на международных взрослых соревнованиях, от этой политической ситуации, что вообще не должно присутствовать в подготовке к Олимпиаде, он вышел с достоинством. Очень обидно, что он сделал каскад с двойным прыжком вместо тройного. Если бы он сумел сделать три-три, наверное, он попал бы в последнюю разминку, но сам факт попадания в предпоследнюю разминку — это большая удача с такой технической оценкой. Конечно, по компонентам это вообще не Петина оценка, но первая разминка не дает ему возможности получать другие оценки, — сказала Бестемьянова.

Во вторник Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.