«Махнули рукой»: названа причина, почему Киев перестал искать актера Панина

Российского актера Алексея Панина перестали разыскивать украинские силовики, так как он стал неинтересен, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он не исключил, что артиста могли спонсировать европейские спецслужбы.

Панина в принципе перестали искать после получения гражданства США, этим он подтвердил, что не хочет возвращаться в Россию. На него махнули рукой. Он перестал быть интересным, он вещает контент, который не интересен россиянам, как лидер мнений потерял позиции. Он перестал быть интересным не только украинским спецслужбам, но и европейским, которые, вероятно, спонсировали за его антироссийские высказывания, — считает Рудченко.

Ранее стало известно, что СБУ остановила розыск Панина, известного своими скандальными выходками. По данным РИА Новости, покинувший Россию актер был объявлен в розыск еще в 2015 году на фоне досудебного расследования по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Панин оставил в России долги на сумму более 400 тысяч рублей. В основном речь идет о непогашенных кредитах. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.