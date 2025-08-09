Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 18:27

«Махнули рукой»: названа причина, почему Киев перестал искать актера Панина

Продюсер Рудченко: актера Панина могли спонсировать европейские спецслужбы

Алексей Панин Алексей Панин Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российского актера Алексея Панина перестали разыскивать украинские силовики, так как он стал неинтересен, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он не исключил, что артиста могли спонсировать европейские спецслужбы.

Панина в принципе перестали искать после получения гражданства США, этим он подтвердил, что не хочет возвращаться в Россию. На него махнули рукой. Он перестал быть интересным, он вещает контент, который не интересен россиянам, как лидер мнений потерял позиции. Он перестал быть интересным не только украинским спецслужбам, но и европейским, которые, вероятно, спонсировали за его антироссийские высказывания, — считает Рудченко.

Ранее стало известно, что СБУ остановила розыск Панина, известного своими скандальными выходками. По данным РИА Новости, покинувший Россию актер был объявлен в розыск еще в 2015 году на фоне досудебного расследования по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Панин оставил в России долги на сумму более 400 тысяч рублей. В основном речь идет о непогашенных кредитах. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.

Алексей Панин
актеры
Украина
Павел Рудченко
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
