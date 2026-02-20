«Смотрите, какой Трамп плохой». Украинцев гонят из США, многие уезжают в РФ

По сообщениям украинских СМИ, беженцы, переехавшие в США, стали бояться выходить на улицы из-за рейдов миграционной полиции ICE. А российские дипломаты сообщили о все большем количестве украинских мигрантов, желающих переехать в Россию. Сколько на самом деле украинцев собирается переехать в РФ, кого и куда депортирует ICE, а также что это за контингент и есть ли угроза для нашей страны массового наплыва украинских мигрантов из Америки — в материале NEWS.ru

Чего испугались украинские мигранты в США

Беженцы, приехавшие в последние месяцы в США, боятся выходить на улицы из-за участившихся рейдов иммиграционной и таможенной полиции (Immigration and Customs Enforcement, ICE), сообщает украинский «24 канал».

По информации издания, у мигрантов появились в Сети специализированные каналы и сообщества, где даются подробные инструкции, как не стать жертвами подобных рейдов, не попасть в депортационные центры, а то и вовсе остаться в живых.

Сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп обозначил планы по ужесточению миграционной политики. По данным NBC News, глава Белого дома хочет депортировать 1,3 млн человек, которые находятся в Штатах на нелегальном или полулегальном положении.

Сотрудники ICE действуют максимально жестко. В начале января в Миннеаполисе они застрелили женщину, которая, пытаясь скрыться, таранила их на своем автомобиле. После этого по всей Миннесоте вспыхнули массовые беспорядки, которые с разной степенью интенсивности продолжаются до сих пор и постепенно перекидываются на другие штаты Америки.

То, что украинское телевидение озаботилось проблемами мигрантов в США, неслучайно, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты, хотя и настаивают, что среди этой социальной страты есть очень разные категории людей.

«Понятно, почему Украина пугает граждан страшной ICE, посыл тут очевиден: не надо никуда ехать из страны, там вам будет еще хуже, оставайтесь лучше дома. Вас ждет позор, американцы хуже ТЦК», — пояснил NEWS.ru политолог-американист Александр Антошин.

По его словам, сейчас ICE в большей степени занимается другими миграционными группами. Например, с Ближнего Востока или из Латинской Америки.

«Истории различных мигрантов, переехавших в США, довольно разные. Есть люди, которые перешли границу в неположенном месте, живут в Штатах без каких-либо законных прав и документов. И, конечно, они первые кандидаты на депортацию.

А есть мигранты, которые какие-то документы оформили, что во времена Байдена было довольно легко, и формально имеют право на территории США находиться. Однако сейчас активно эти решения пересматривают и человека могут назад депортировать. Например, с формулировкой „война в Сирии закончилась, чего вы тут до сих пор находитесь?“ Таких историй тоже довольно много», — заявил политолог.

Как мигранты стали фактором политики в США

Украинцев также затронула новая миграционная политика Штатов, полагают эксперты. Характерны в этом отношении слова российского генконсула в Нью-Йорке Алексея Маркова, что все больше мигрантов с Украины обращаются в российское представительство, чтобы уехать жить в нашу страну.

«В случае именно с украинскими мигрантами история несколько иная. Скорее они жертвы не политики Трампа, а попали „в разработку“ его конкурентов из Демократической партии США», — отметил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

По словам политолога, американские СМИ за последние годы много вложили в то, чтобы объяснить американским гражданам, что бедные украинцы страдали от СВО, а теперь еще и от политики Трампа, который свернул байденовские инициативы по массовому разрешению приезжать и легализоваться в Штатах.

«Все это сводится к очень простым смыслам: „смотрите, какой Трамп плохой, нам срочно нужно вернуть власть демократов“. Только парадоксальным образом граждане Украины, которые сейчас хотят мигрировать из Штатов в РФ, бегут именно от демократических ценностей. От всей этой инклюзивности, прав меньшинств и прочих десятков гендеров», — заявил Громский.

Массовые депортации украинцев из США могут быть связаны с их неуемной политической активностью, считает Антошин.

«Мы все помним акции украинских мигрантов в отношении Джей Ди Вэнса, когда к человеку приставали на курорте и напугали его ребенка. Понятно, что здесь тоже могут быть определенные решения не в пользу украинского сообщества в Америке», — отметил он.

По словам эксперта, если говорить об украинцах, которые едут из США в Россию, то не стоит переоценивать их количество.

«Это могут быть сотни, максимум тысячи человек. К тому же, что такое в данной истории „украинцы“? Не подпадают ли под это определение жители Донбасса, которые просто уехали оттуда до 2014 года? Формально у них украинские паспорта, но фактически это обычные русские люди, которые возвращаются домой, на Донбасс, то есть в Россию», — подчеркнул политолог.

Представляют ли украинские мигранты угрозу для России

По словам Громского, нужно четко разделять две миграционные группы: тех украинцев, которых депортирует ICE, и тех, которые сами оформляют российские визы в посольстве.

«Если мы говорим о депортациях, то это около пяти тысяч человек. И отправляются они на польско-украинскую границу. Так что это уже в некоторой степени проблемы для Варшавы, а не для Москвы. Потому что среди этих депортируемых есть и криминальный элемент, и мошенники с грин-картами, и иные маргиналы, которые только прикрываются страхом СВО. Те, что едут в Россию сами, — это несколько иная категория граждан. По умолчанию более благонадежная. К тому же их счет идет на сотни человек, а это ничто для российской пограничной системы», — указал эксперт.

По мнению Антошина, подобных людей надо рассматривать «под микроскопом», например, на предмет публичных высказываний о России и СВО или пожертвований в адрес ВСУ. Россия вполне в состоянии справиться с такой проверкой на индивидуальном уровне. Собственно, она уже справляется. И инциденты, которые периодически все же происходят с украинскими диверсантами, — это прискорбные, но все же исключения из правил. Подтверждает это хотя бы бурный общественный резонанс, который сопровождает каждую подобную акцию.

«Если бы наши таможенные, пограничные и миграционные фильтры действительно были „дырявыми“, то украинские диверсии превратились бы в кровавую рутину. Этого нет даже близко. К тому же тут нашим силовикам приходится работать с десятками тысяч украинцев как из самой Украины, так и из Европы. В США, повторюсь, речь идет всего лишь о сотнях, максимум паре тысяч человек. Которых технически можно проверить индивидуально каждого», — отметил политолог.

По словам Антошина, если человек перед Россией чист и признан благонадежным, то почему бы его не пустить в страну, особенно если он искренне стремится интегрироваться в российское общество и приносить России пользу.

