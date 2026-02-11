«Возвращение пугает»: Марков о пытающихся уехать в РФ украинцах Генконсул Марков: украинцы в США чаще интересуются переездом в Россию

Украинцы в США активно интересуются программой по переселению в Россию, заявил РИА Новости российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков. По его словам, количество обращений сильно увеличилось.

Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев, — сказал Марков.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что за четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными.