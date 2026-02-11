Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 06:07

«Возвращение пугает»: Марков о пытающихся уехать в РФ украинцах

Генконсул Марков: украинцы в США чаще интересуются переездом в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинцы в США активно интересуются программой по переселению в Россию, заявил РИА Новости российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков. По его словам, количество обращений сильно увеличилось.

Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев, — сказал Марков.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что за четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными.

США
Украина
Россия
генконсул
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автор книг о любви предупредила об «опасных» подарках 14 Февраля
Аэропорт Нижнекамска ввел временные ограничения на работу
Украинские военные угрожали матери погибшего российского солдата
Адвокат объяснил, какие видео в интернете опасно лайкать и комментировать
Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года в России
Отъезд в Монако, $3 млн призовых, Большой шлем: как живет Даниил Медведев
В Госдуме назвали способ ответить на покушение на генерала Алексеева
Нутрициолог ответила, почему важно поддерживать витамин В2 в организме
Стрельба в канадской школе унесла жизни 10 человек
«Возвращение пугает»: Марков о пытающихся уехать в РФ украинцах
Россиян предупредили, где нельзя сжигать чучело на Масленицу
Психолог объяснила, почему на 14 Февраля надо дарить дешевые подарки
Владелец «Вкусно — и точка» не поверил в возвращение «Макдоналдса» в РФ
Разгромили пытавшуюся спрятаться группу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 11 февраля
Пиратские нападения на суда в 2025 году достигли рекордного уровня
На Кубе задерживаются рейсы из-за топливного кризиса
Стало известно, как сотрудники могут получить внеплановый выходной
В Германии решили сменить посла в Москве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 февраля
В Госдуме рассказали о новом ГОСТе на отделочные работы в новостройках
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.