Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 14:52

Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча

В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча

Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Саратовской области
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники угрозыска нашли и изъяли у 42-летнего жителя Саратова самодельную копию спартанского меча, сообщили в региональном ГУМВД. Отмечается, что экспертиза признала предмет холодным оружием. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пояснил, что меч он изготовил самостоятельно из автомобильной рессоры. Пускать в ход оружие саратовец не собирался, по его словам, он хотел сделать примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в городе Выборге Ленинградской области мужчина убил мечом-катаной своего соседа по коммунальной квартире. Как сообщили в пресс-службе регионального СК СКР, ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

Также жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских — сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы изъять у нее детей. Суд приговорил женщину к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, обвинение не стало настаивать на присуждении реального срока.

Россия
Саратов
полиция
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.