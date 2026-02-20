Полиция изъяла у россиянина самодельную копию древнего меча В Саратове у мужчины изъяли самодельную копию спартанского меча

Сотрудники угрозыска нашли и изъяли у 42-летнего жителя Саратова самодельную копию спартанского меча, сообщили в региональном ГУМВД. Отмечается, что экспертиза признала предмет холодным оружием. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый пояснил, что меч он изготовил самостоятельно из автомобильной рессоры. Пускать в ход оружие саратовец не собирался, по его словам, он хотел сделать примерную копию меча, которым когда-то были вооружены легендарные спартанцы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

