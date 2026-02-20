В Госдуме высказались о готовности Зеленского вести бои еще три года Журавлев: крупное поражение ВСУ нарушит планы Зеленского вести бои еще три года

Крупное поражение ВСУ разрушит планы президента Украины Владимира Зеленского о продолжении боевых действий на протяжении еще трех лет, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев опирается на мобилизационный резерв и поддержку западных спонсоров.

Человеческого капитала на Украине предостаточно. Прежде она была самой большой страной в Европе с населением 40 млн человек. Сейчас территории значительно поубавилось, но украинцев осталось никак не меньше 20 млн. Даже если вычесть пенсионеров, женщин и детей, мобилизационный потенциал огромный, миллионов пять. Конечно, на фронт их гонят насильно, но личный состав ВСУ пополняется регулярно. Снабжение и вооружение идет с Запада, поэтому украинская армия может держаться еще довольно долго, если не нанести ей какое-то крупное решающее поражение, подобное Курской битве. После нее гитлеровский вермахт не выиграл ни одного серьезного сражения, — высказался Журавлев.

Ранее журналист Боян Панчевский сообщил, что после Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский поручил разработать план военных действий на ближайшие три года. По словам репортера, президент Украины заявил об отсутствии перспектив в переговорах с Россией.